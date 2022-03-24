سيطرة روسيا على طائرات شركات أجنبية تثير موجة من مطالبات التأمين

أثارت خطوة روسيا بنقل نحو 800 طائرة مملوكة لشركات أجنبية إلى سجلها الخاص بالطائرت في ظل العقوبات المفروضة على البلاد، موجة من مطالبات التأمين من الشركات المؤجرة التي تم الاستيلاء على أسطولها فعليا.

ويؤكد المؤجرون أن تسجيل الطائرات في روسيا، رغم أنها مسجلة بالفعل في أماكن أخرى، عمل يسمح بتقديم مطالبات للحصول على تأمين، بما في ذلك وفقا لسياسات مخاطر الحرب، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الإفضاح عن هويتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إنه على الرغم من توجيه بعض الإخطارات بالفعل، فإن جهود إعادة تسجيل الطائرات في روسيا أعطت العملية زخما.

وقيمت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى القيمة المتبقية المؤمن عليها للطائرات التي تحتجزها روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا بـ13 مليار يورو، إلا أن الحد الأقصى الإجمالي للتعويض عن الخسارة يمكن ألا يتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضافت الوكالة أنه رغم ذلك، سيظل هذا المبلغ هو الأعلى في تاريخ تأمين الطيران. وفي تقرير منفصل، ذكرت شركة موديز لخدمات المستثمرين أن الخسائر قد تصل إلى 11 مليار دولار.