اعتماد فوز مونشنجلادباخ على بوخوم في مباراتهما الملغاة بالدوري الألماني

تقرر اعتماد فوز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه بوخوم في مباراتهما ضمن بطولة الدوري الألماني لكرةالقدم (بوندسليجا) التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي، وتم إلغاؤها حينما كان الضيوف متقدمين 2 / صفر.

وتوقفت المباراة في الشوط الثاني بعد أن ألقى مشجع كوبا بلاستيكيا من المدرجات اصاب مساعد الحكم، ليقرر الاتحادالألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، اعتماد النتيجة بفوز مونشنجلادباخ.

وأفادت الشرطة بأن رجلاً يبلغ من العمر 38 عامًا يشتبه في أنه ألقى الكوب ، لكنه لم يعترف بعد بارتكابه الواقعةومازالت التحقيقات جارية.

وربما يواجه نادي بوخوم، الذي يفكر في حظر المشروبات الكحولية في المدرجات، مزيدا من العقوبات من جانب الاتحادالألماني لكرة القدم.