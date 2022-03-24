علقت الإعلامية منى الشاذلي، على خبر وفاة زكي فطين عبدالوهاب، قائلة إن الفنان رحل بسلام ووداع مثل شخصيته تمامًا.

وأضافت، أثناء تقديم برنامجها «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن الراحل عاش في سلام ووداع ليس له مثيل، فكان عاشقًا للفن لكن كبريائه وعزة نفسه أكبر بكثير من حبه للتمثيل، معقبة: «ورث التعفف من والده ووالدته حتى في أشد الأوقات».

وأوضحت أن الراحل تخرج من معهد السينما قسم الإخراج، ومارس الإخراج والتمثيل لكن بنفس القدر من التعفف، فلم يستطع طلب دور أو مساعدة حتى في مرضه، مشيرة إلى أن الفنان أعلن عن إصابته بمرض السرطان منذ عامين، وكان يوافي الناس بحالته من حين لآخر.

وتابعت: «في ظل أزمة مرضه لم يطلب مليما من أحد، بل على العكس لم يقبل مساعدة أي شخص، فكان لديه حالة من الكبرياء المغلف بالحب فيرد دايما مستورة الحمدلله»، داعية له: «ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا».

وتوفى، الأحد الماضي، الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، الذي أصيب به في منتصف عام 2019، إلى جانب ورم بالمخ أعلن عن إصابته به في شهر يونيو الماضي.