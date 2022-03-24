لافروف: مستعدون لدعم الصليب الأحمر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن محادثاته مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، ناقشت إيصال المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وضرورة إجلاء المواطنين إلى أي اتجاه يرغبون فيه، لافتًا إلى مناقشة منع السلطات في كييف والنازيين لخروج السكان المدنيين بطريقة حرة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الخميس، أن السلطات في كييف والنازيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، وينشرون الأسلحة الثقيلة في أنحاء المدن الأوكرانية، ويمنعون وصول المساعدات الإنسانية.



ولفت إلى الإصغاء، لنصائح الصليب الأحمر الدولي بشأن الأمور التي يجب أن تتم؛ لتعمل الممرات الإنسانية، ووصول المساعدات إلى أوكرانيا، متابعًا: «مستعدون لتقديم الدعم للصليب الأحمر، من أجل إيصال المساعدات للمدنيين، ومساعدة رئيس اللجنة على إنجاز مهمته دون انحياز».



وأعرب عن أمله في اتخاذ إجراءات لضمان تبادل المعلومات مع أوكرانيا، عبر الصليب الأحمر، الأمر الذي يصب في صالح حل القضايا الإنسانية وليس تسييسها، مضيفًا: «نعول على جهود الصليب الأحمر ونأمل أن تؤتي بثمارها».



وأشار إلى ثقته بأن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وفريقه سيقدمون اقتراحات إضافية، مختتمًا: «مستعدون للنظر فيها وتقييم الوضع، واتخاذ القرارات اللازمة لحل المسائل المطلوبة عبر منظمة الصليب الأحمر».