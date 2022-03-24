هز انفجار قوي، اليوم الخميس، إحدى المناطق الصناعية في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا.
وأوضح مصدر أن الانفجار غير معلوم السبب، وقع في المنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة المذكورة، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص 5 منهم في حالة خطيرة، فضلا عن أضرار بالغة بالمكان والمنطقة المحيطة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي"تي آر تي خبر".
وأشار إلى إرسال رجال الإطفاء والمسعفين إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عن وقوع الانفجار.
وأكد أن أعمال الإنقاذ تتواصل وسط تدابير أمنية مشددة، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا للوقوع على أسباب الحادث وملابساته.