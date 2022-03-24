فنان تشكيلي: الصالون الثقافي بالأوبرا مهتم بإبراز إبداع المرأة العربية

قال الفنان التشكيلي أمين الصيرفي أن صالون الأوبرا الثقافي مهتم بإبراز الإبداع في كل مجالاته خصوصا الإبداع الخاص بالمرأة المصرية و العربية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "مبدعات عربيات" أقامها صالون الأوبرا الثقافي على خشبة المسرح الصغير، مساء اليوم الأربعاء، حيث تم استضافة الشاعرة أمل ناصر شاعرة لبنانية، والفنانة دعاء صابر عازفة فلوت مصرية، ورزيقة بنت الهضاب كاتبة جزائرية، وسهير السمان أديبة يمنية.

وأضاف الفنان التشكيلي ومسؤول النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا أمين الصيرفي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الأربعاء، أن الصالون الثقافي لا يزال يُقدم كل ماهو جديد ومثمر لدعم الحركة الثقافية ليس في مصر فقط ولكن أيضا لمختلف الدول الشقيقة والدول الصديقة.

وأشار إلى أن الندوة وناقشت أهم قضايا المرأة العربية ورؤيتها الإبداعية والإنسانية ودورها في دعم الأوطان وتوحيد الثقافة العربية بين الدول العربية والمجال والإرث التراث العربي الذي يربطنا، بالإضافة إلى مناقشة التجارب الشخصية لكل مبدعه عربية، وطريقها إلى الإبداع في العمل الثقافي والإنساني باعتبارهن نماذج مشرقة في كل قطر عربي شقيق.