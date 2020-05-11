السلطة الفلسطينية تبلغ الاتحاد الأوروبي رفضها الدعم المالي المشروط

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أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، رسميا رفض السلطة الفلسطينية الدعم المالي المشروط.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في مدينة رام الله لبحث التعاون الثنائي ومشاريع الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وممثل التكتل لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.

وقال أشتية، في بيان عقب الاجتماع، إن "أوروبا كانت وما زالت شريكا وصديقا للشعب الفلسطيني، وداعما أساسيا منذ عشرات السنين".

وشدد على أهمية الدعم المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات، "بالتزامن مع تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من الأموال الضرائب الفلسطينية".

وأضاف أن تأخر الدعم الأوروبي للموازنة للأشهر الماضية انعكس سلبا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين وعلى عمل المؤسسات.

وأكد رفض وضع شروط على المساعدات الأوروبية ونريد الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس الشروط.