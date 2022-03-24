رئيس وزراء إيطاليا: مطالبة روسيا سداد مدفوعات الغاز بالروبل نقض للتعاقدات

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، عن اعتقاده بأن مطالبة روسيا لدول معينة بسداد مدفوعات الغاز بالروبل فقط يعد نقضا لتعاقدات الشراء.

وفي أعقاب قمة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، قال دراجي في بروكسل اليوم الخميس إن "هذا نقض للتعاقد بشكل مبدئي"، وحذر من أن "التعاقدات سيتم اعتبارها في حكم المنقوضة إذا طبقت روسيا هذا البند".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الأربعاء تحصيل مقابل الغاز من "دول غير صديقة" بالروبل فقط، وستؤدي هذه الخطوة إلى دعم العملة الروسية التي تعاني ضغوطا لأن الدول المستوردة ستضطر إلى شراء الروبل.

وتنطبق هذه الخطوة من وجهة نظر روسيا على ألمانيا والدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

وتم منح حكومات الدول المعنية وبنوكها المركزية مهلة لمدة أسبوع لتحديد كيفية التحول إلى الطريقة الجديدة.