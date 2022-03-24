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تعطل الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي

تونس (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 6:55 م

تعطل الولوج إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، دون أن توضح السلطات أسباب ذلك.

ونقلت تقارير محلية أن مشاكل تقنية يواجهها الموقع الذي يقدم بيانات عن الوضع المالي والاقتصادي، منذ مساء أمس الأربعاء.

وحذرت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بيان لها في وقت سابق اليوم، من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبرني الوطني وخاصة منها برامج الفدية.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية حاليا تستهدف المؤسسات الإقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.

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