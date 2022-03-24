مسؤول فلسطيني: مستوطنون يحرقون أجزاء من مسجد جنوب نابلس

أفاد مسؤول محلي فلسطيني، بإحراق مستوطنين، اليوم الخميس، أجزاء من مسجد قرية زيتا جماعين، جنوب نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن رئيس المجلس القروي زيد رمضان قوله إن "مستوطنين تسللوا إلى القرية، وألقوا مادة سريعة الاشتعال على مدخل مسجد عباد الرحمن ما أدى لحدوث أضرار في سجاده".



وأضاف أن "المستوطنين خطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد".



بدوره، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المساجد في المنطقة الممتدة من شمال رام الله إلى جنوب نابلس، مؤكدا أن "عصابات المستوطنين صعدت من هجماتها منذ مطلع العام على المواطنين وممتلكاتهم".



وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين هاجموا أمس مسجدا وعيادة صحية وأعطبوا إطارات 21 مركبة وقاموا بتكسيرها في قرية مخماس شمال شرق القدس.