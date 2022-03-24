قالت عضو البرلمان الأوكراني إنا سوفسون، إنّ أداء القوات الروسية على الأرض "غير جيد"، موضحة أن هناك مزاعم عن اقتحام العاصمة كييف بالسلاح الكيماوي الذي وصفته بأنه أكبر تهديد.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة "سكاي نيوز"، مساء الأربعاء، أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يقتل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب عمليات اختطاف للمدنيين وفق حديثها التي زادت عليه أن ما يحدث أكبر تهديد للإنسانية.

وشدّدت على أهمية إعلان منطقة حظر طيران في أوكرانيا، مؤكّدة أن بلادها لا تطالب بتدخل قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشكل مباشر، لكنها تطلب معدات لتطبيق هذا الحظر.

وأشارت إلى أن بلادها حصلت بالفعل على بعض المعدات فيما لا يزال البعض الآخر في الطريق، داعية إلى تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وبعض الأنظمة الدفاعية.

وفيما أكملت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الأول، أخفقت روسيا، مساء الأربعاء، في تمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا.

وحصل مشروع القرار الروسي على موافقة دولتين هما الصين وروسيا فقط من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة)، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.

ودعا مشروع القرار الروسي جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير الحماية للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والعاملون في المجال الإنساني.