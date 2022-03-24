مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في هجوم إرهابي بالصومال

لقى ما لايقل عن 16 شخصا حتفهم، بينهم عضو بالبرلمان، وأصيب 20 أخرون أمس الاربعاء عندما فجر انتحاريون متفجرات في مدينة بلدوين بوسط الصومال.



وقال المتحدث باسم الشركة حسن ديسوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن النائبة أمينة محمد، التي كانت في بلدوين للدفاع عن مقعدها في الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى، بالاضافة لساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن.



ووفقا للتقارير، استهدف الانتحاري الأول أمينة محمد، وبعدها بدقائق استهدف إرهابي ثاني يقود سيارة مركبات عسكرية تحمل ضحايا الانفجار الأول.



وأعلنت حركة الشباب عن مسؤوليتها عن الانفجار عبر إذاعتها الأندلس.



ويأتي الهجوم في نفس اليوم الذي اقتحم فيه مسلحو الشباب مطار مقديشو، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وفقا لمسؤولين صوماليين.



ويشار إلى أن الصومال تقترب من إجراء انتخابات، عقب عدة تأجيلات.