بايدن: الناتو ملتزم بتحديد معدات إضافية وأنظمة الدفاع الجوي لمساعدة أوكرانيا

أصدر البيت الأبيض، مساء الخميس، بيانًا حول تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد القمة الاستثنائية التي عقدها قادة حلف الناتو.

وبحسب البيان، قال الرئيس الأمريكي، إن قادة الناتو اجتمعوا اليوم للتأكيد على دعمهم القوي للشعب الاوكراني ضد الغزو الروسي، ومحاسبة روسيا على حربها الوحشية ضد كييف، والالتزام بتعزيز حلف الناتو.

وأضاف: «تشرفنا بالاستماع مباشرة إلى الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، وسنواصل دعمه وحكومته بمبالغ كبيرة ومساعدات أمنية؛ لمساعدة كييف على مواجهة العدوان الروسي، ودعم حقهم في الدفاع عن النفس».

وذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن تقديم مساعدة أمنية جديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، موضحًا أنها تشمل أنظمة مضادة للطائرات، وأسلحة مضادة للدروع، وطائرات بدون طيار، والذخيرة.

ورحب بالخطوات التي اتخذها الحلفاء لتقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا، مضيفًا: «نحن ملتزمون معًا بتحديد معدات إضافية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، لمساعدة أوكرانيا».

وأشار إلى أن القادة ناقشوا تعزيز الدفاع الجماعي لحلف الناتو، لا سيما في الجهة الشرقية، معقبًا: «يوضح بياننا المشترك اليوم أن حلف الناتو قوي وموحد كما كان دائمًا، ونشطنا الخطط الدفاعية لحلف الناتو وقوة الرد بعد الغزو الروسي مباشرة».

وأوضح أن الولايات المتحدة حشدت آلاف القوات والقدرات الإضافية في أوروبا، ذاكرًا أن إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة اليوم في سلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا والمجر، إشارة قوية على الدفاع بشكل جماعي وحماية كل شبر من أراضي الناتو.

وصرح أن قادة الناتو، منذ الآن وحتى شهر يونيو المقبل، سيضعون الخطط الخاصة بالقوات والقدرات الإضافية لتعزيز دفاعات الناتو، وسيعتمدون مفهومًا استراتيجيًا محدثًا؛ لضمان استعداد الناتو لمواجهة أي تحد في البيئة الأمنية الجديدة والأكثر خطورة.