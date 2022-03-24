قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المعارض تتيح سلعًا بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن هذه المعارض يتم افتتاحها على مستوى كل محافظات الجمهورية، بنحو ثمانية آلاف منفذ، موضحًا أنه يتم رصد حجم الإقبال على المعارض.

وأشار إلى أنّه تم الدفع بـ167 شادرًا على مستوى الجمهورية و300 سيارة متنقلة تحمل بين 1.5 طن إلى خمسة أطنان من السلع الاستراتيجية تصل للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأفاد بأنه تم تدشين 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية في الصعيد والوجه البحري والإسكندرية والقاهرة الكبرى، مع الوصول إلى 1000 فرع من منافذ جمعيتي.