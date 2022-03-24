القائم بالأعمال الباكستاني في نيودلهي: نرغب في حل القضايا العالقة مع جيراننا بما فيهم الهند

أعرب القائم بالأعمال الباكستاني لدى نيودلهي "أفتاب حسن خان"، عن رغبة بلاده في حل كافة القضايا العالقة مع جيرانها، بما فيهم الهند.

وأكد خان ضرورة أن يتم حل القضية الأساسية، التي تتمثل في قضية جامو وكشمير، من أجل تحقيق السلام والاستقرار بصورة دائمة في المنطقة.

وأوضحت المفوضية العليا الباكستانية لدى الهند، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن القائم بالأعمال أكد أن باكستان ترغب في إقامة علاقات مفيدة مع كافة جيرانها بما فيهم الهند ، وتعتقد أنه يمكن حل كافة قضايا النزاع العالقة من خلال وسائل سلمية تتمثل في الحوار والدبلوماسية.

وأشارت المفوضية الباكستانية إلى ضرورة حل قضية جامو وكشمير وفقا لقرارات الأمم المتحدة وبطريقة تلبى تطلعات وطموحات شعب كشمير.