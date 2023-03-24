 مهندس معماري نيجيري ينال جائزة بمعرض بينالي فينيسيا للعمارة بإيطاليا - بوابة الشروق
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مهندس معماري نيجيري ينال جائزة بمعرض بينالي فينيسيا للعمارة بإيطاليا

روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 11:15 م
فاز الفنان والمصمم والمهندس المعماري النيجيري ديماس نوكو بجائزة الأسد الذهبي على مجمل إنجازاته وذلك، بمعرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة.

وأعلن معرض بينالي فينيسيا اليوم الجمعة أن مجلس إدارة بينالي اتخذ قرارا لصالح فوز النيجيري بالجائزة بناء على توصية من القائمة على نسخة المعرض هذا العام، المهندسة المعمارية ليسلي لوكو.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في 20 مايو، الذي يوافق يوم افتتاح المهرجان.

ودرس نوكو في كلية الفنون والعلوم والتكنولوجيا النيجيرية.

وجاء في البيان أنه كان واحدا من أوائل المهندسين المعماريين في انتقاد اعتماد نيجيريا على الغرب في استيراد المواد والسلع والأفكار، ودافع عن استخدام الموارد المحلية.

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