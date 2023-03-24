محكمة يابانية ترفض دعوة سكان محليين بوقف مفاعل نووي غرب البلاد‎‎

رفضت محكمة يابانية عليا دعوة السكان المحليين بوقف تشغيل مفاعل نووي معطل في غرب البلاد، وأيدت قرار محكمة أدنى.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، أن حكم محكمة هيروشيما العليا سيسمح لشركة شيكوكو للطاقة الكهربائية بمواصلة استخدام المفاعل رقم 3 في محطة إيكاتا للطاقة النووية في محافظة إيهيمي، والذي تم تعليقه لإجراء تفتيش دوري حتى 19 يونيو.

وقدم الاستئناف على حكم المحكمة الأدنى سبعة من سكان محافظتي هيروشيما وإيهيمي الذين يعيشون على بعد 60 إلى 130 كيلومترًا من المفاعل.

وكانت النقطة المحورية الرئيسية في القضية هي ما إذا كان تقدير الحركة الأرضية الزلزالية، وهو عامل رئيسي في تصميم مقاومة الزلازل للمفاعل، مناسبا أم لا.

وقال السكان، خلال جلسات المحكمة، إن تقدير المشغل غير كافٍ، وأعتبروا أن وقوع كارثة كبيرة يمكن أن تحدث في المكان على غرار ما حدث خلال وقوع زلزال قولي دمر شمال شرق اليابان في مارس 2011.

ومن جانبها، دافعت شركة "شيكوكو إليكتريك" عن تقديرها معتبرة أنه يأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية للمنطقة بما في ذلك ظروف الأرض، مؤكدة أنه "لا يوجد خطر معين".