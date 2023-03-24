واشنطن: الحكومة الصومالية في الطريق الصحيح لرفع عقوبات السلاح عنها

أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لاتخاذه خطوات مهمة للوفاء بمعايير رفع عقوبات السلاح عن البلاد.



وقال السفير الأمريكي لدى الصومال لاري أندريه -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية- إن الحد من التسلح يساعد الصومال على تخفيف متطلبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برفع العقوبات عن البلاد، معربا عن ترحيبه بالتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إدارة الأسلحة والمخزونات، والتي تعكس التعديلات والتقدم والاعتراف بالعمل الذي يواصل الصومال القيام به.



وأكد أن حكومة بلاده ما زالت ملتزمة بمواصلة دعم الصومال وضمان حصول القوات الصومالية على الأسلحة التي تحتاجها لهزيمة حركة الشباب مع تقليل مخاطر وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.