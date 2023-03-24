الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بحلول رمضان

جرى اليوم الجمعة، اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تهانيه للرئيس الفلسطيني محمود عباس وللشعب الفلسطيني بهذا الشهر المبارك، وأن يعيده الله عز وجل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ومن جهته، هنأ الرئيس أبو مازن، العاهل الأردني، ومن خلاله شعب الأردن الشقيق بحلول الشهر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأردن بمزيد من التقدم والازدهار.