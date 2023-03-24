 الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بحلول رمضان - بوابة الشروق
الجمعة 24 مارس 2023 7:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني يتبادلان التهاني بحلول رمضان

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 7:17 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 7:17 م
جرى اليوم الجمعة، اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك عبدالله الثاني، عن تهانيه للرئيس الفلسطيني محمود عباس وللشعب الفلسطيني بهذا الشهر المبارك، وأن يعيده الله عز وجل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جهته، هنأ الرئيس أبو مازن، العاهل الأردني، ومن خلاله شعب الأردن الشقيق بحلول الشهر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأردن بمزيد من التقدم والازدهار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك