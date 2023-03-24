روسيا تتهم سلوفاكيا بانتهاك عقد مقاتلات ميج - 29 بنقلها لأوكرانيا

اتهمت روسيا اليوم الجمعة، سلوفاكيا بانتهاك عقد، وذلك بتسليم طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا.

وبموجب معاهدة موقعة عام 1997، لا يمكن لتلك الدولة الواقعة بوسط أوروبا نقل الطائرات إلى دولة أخرى بدون موافقة روسيا، حسبما قال الجهاز الاتحادي للتعاون الفني العسكري في موسكو.

وأشارت السلطات الروسية إلى "عمل غير ودي" وانتهاك لالتزامات براتسلافا الدولية وفقا للعقد المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الروسية.

وفي خضم انتقاد المعارضة لنقل الطائرات، لم ترد بعد القيادة في سلوفاكيا علانية على الاتهامات الروسية، التي عبرت عنها في وقت سابق سفارة البلاد في براتسلافا.

وقالت وزارة الدفاع في براتسلافا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سلوفاكيا قامت بنقل 4 طائرات إلى أوكرانيا يوم أمس الخميس، على أن يتبعها 9 طائرات أخرى "في فترة الأسابيع القليلة المقبلة".

ولن يتم تشغيل 3 طائرات من الطائرات الثلاثة عشرة، وسيتم استخدامها كقطع غيار.

وتم توريد معظم الطائرات من جانب الاتحاد السوفييتي إلى تشيكوسلوفاكيا في أواخر الثمانينات.

وعقب تقسيم البلاد، قسمت جمهورية التشيك وسلوفاكيا الطائرات، مع حصول الأخيرة على المزيد من الطائرات من روسيا في التسعينيات.

وقلل الكرملين مؤخرا من قيمة الطائرات التي قامت بتزويدها كل من سلوفاكيا وبولندا إلى أوكرانيا، قائلا إن كييف تحصل على تكنولوجيا تم الاستغناء عنها.