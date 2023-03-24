وزير إيطالي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق على التكنولوجيا الخضراء

قال وزير المشروعات والصناعة في إيطاليا أودولفو أورسو، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق على التكنولوجيا الخضراء بما يتفق مع طموحاته في هذا المجال.

وحذر الوزير من استمرار الاتحاد في التخلف عن الولايات المتحدة والصين في المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا الخضراء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر أورسو في مقابلة في روما: "لا بد من توفير الموارد من أجلها، مثلما تفعل الصين والولايات المتحدة. إذا اضطررنا إلى التنافس وأيدينا وأقدامنا مقيدة، فتراجعنا محتوم".

وكشفت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التكنولوجيا الخضراء وضمان المواد الخام في خضم الجهود لتوفير سلاسل الإمداد والقيمة.