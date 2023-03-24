 ارتفاع عدد القتلى جراء حريق داخل مستودع وقود بإندونيسيا إلى 33 شخصا - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد القتلى جراء حريق داخل مستودع وقود بإندونيسيا إلى 33 شخصا

جاكرتا - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 11:35 ص
أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى حريق بمستودع وقود تديره شركة الطاقة المملوكة للدولة "برتامينا"، إلى 33 شخصا.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات قولها ان 11 شخصا آخرين لا زالوا يتلقون العلاج حيث أنهم متواجدون في وحدة العناية المركزة وحالتهم خطيرة.

وكان الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" قد قام بزيارة الناجين، ودعا حاكم العاصمة "جاكرتا" والوزراء إلى التوصل إلى حل لمستودعات الوقود الواقعة بالقرب من المناطق السكنية من أجل تجنب تكرار الكارثة.

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