ارتفعت أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات فى بداية تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 2040 جنيها، مقابل 2030 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، نتيجة لصعود أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، بحسب نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وبحسب نجيب، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 1740 جنيها مقابل 1730 جنيها، وارتفع عيار 24 ليسجل 2330 جنيها مقابل 2320 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليسجل 16320 جنيها، مقارنة بـ16240 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية بنهاية تعاملات أمس، مسجلة أعلى سعر تسوية في أكثر من عام، بعد قرار الاحتياطي الفدرالي وعدد من البنوك المركزية.

وعند تسوية جلسة 23 من مارس، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.4% أو 46.3 دولار إلى 1995.9 دولار للأوقية، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 10 مارس 2022.

وصرح جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي أمس الأول الأربعاء، بأن البنك قد يرفع الفائدة بصورة أكبر في حالة أن كان هناك حاجة إلى ذلك، وأكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وأن سوق العمل يستمر في التعافي ومعدلات البطالة تتراجع.

وكان الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة أمس الأول الأربعاء بنحو 25 نقطة أساس، واتخذ بنك إنكلترا قراراً مماثلاً أمس.

وصرحت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية أمس، بأن الإخفاق في رفع سقف الدين قد يؤدي إلى ركود اقتصادي أو ما هو أسوأ من ذلك. كما شددت على استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر لتحقيق الاستقرار للبنوك.