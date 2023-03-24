إيطاليا تؤكد ضرورة مساعدة تونس في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الجمعة، أن تونس بأمس الحاجة للمساعدة حتى تتحقق الإصلاحات الاقتصادية.

وقال تاياني -في تصريح بثته وكالة الأنباء الإيطالية- "لقد تقدمت باقتراح خلال اجتماع مجلس الشئون الخارجية الأوروبي، يتمثل بالبدء في تقديم المساعدة لتونس، فدعونا ندفعها لإجراء الإصلاحات، ولنمنحها 300 مليون يورو على الفور، ثم بعد أن نتحقق من الإصلاحات، نعطيها 300 مليون أخرى، ثم 300 مليون يورو أخرى.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه لا يمكن إضاعة الوقت.. مضيفا "علينا واجب مساعدة تونس، التي ينبغي عليها أن تجري الإصلاحات في الوقت نفسه".