تشييع جثمان لاعب كرة يد بالشيخ زويد لقى مصرعه في حادث سير

شيع المواطنين جثمان هاني سالم سليمان لافي، لاعب كرة اليد، الذي لقى مصرعه جراء حادث انقلاب سيارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بجنوب مدينة العريش.

وانطلق جمع غفير من الأهالي من مسجد مصعب بن عمير وسط مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء بعد أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، حيث تم نقل الجثمان إلى مقابر المدينة.

وجدير بالذكر أن الحادث وقع على طريق جنوب العريش الدائري، مما أسفر عن مصرع اللاعب هاني سالم لافي - 22 عاما، وإصابة السائق محمد صقر، وذلك أثناء عودتهما من القاهرة لقضاء شهر رمضان مع الأسرة.

ومن جهته.. نعى الاتحاد المصرى لكرة اليد اللاعب في بيان اليوم: "ببالغ الحزن والأسى يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الأمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بواجب العزاء فى وفاة المغفور له باذن الله تعالى اللاعب الشاب هانى سالم سليمان لافى لاعب مشروع العمالقة والموهوبين مواليد 2000 ومنتخب مصر الوطنى للناشئين سابقا ومنتخب مصر الوطنى لكرة اليد الشاطئية سابقا ولاعب نادى 6 أكتوبر سابقا ولاعب نادى جزيرة الورد حاليا سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته إن شاء الله وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".