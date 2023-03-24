دبلوماسي روسي: بروكسل ليست ودودة ولكن الاتصالات قائمة في عدة مجالات

قال مدير إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كوبرينتس، إن الاتصالات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مستمرة في عدد من المجالات التي تتطلب التعاون، لكن بروكسل ليست ودية تجاه موسكو.

وقال كوبرينتس في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة، إن "دبلوماسيينا في بروكسل يتواصلون مع ممثلي الاتحاد الأوروبي على الرغم من تصريحاتهم الصاخبة وهم مستمرون في التواصل في مجموعة من المجالات التي تتطلب التعاون".

وأضاف أن "الشركاء في الاتحاد الأوروبي ابتعدوا عن مبادئ الحوار والدبلوماسية. كثير منهم، إن لم يكن جميعهم، ليسوا أكفاء للغاية".

وأشار إلى أنهم دمى أمريكية غير قادرة على "النظر إلى ما وراء الأفق، والاسترشاد بالمصالح الأساسية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي".

ووفقًا لكوبرينتس، فإن الجانب الروسي يدعو مسئولي الاتحاد الأوروبي للتمسك بالتزاماتهم الدولية وتنفيذ أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وقال الدبلوماسي الروسي إن "الاتحاد الأوروبي بدأ في طرد الدبلوماسيين الروس من بعثتنا التجارية في بروكسل، ويسعى إلى عرقلة العمل الطبيعي للبعثة الدبلوماسية الروسية. وتعيين ممثل جديد في الاتحاد الأوروبي "ليس من الناحية الموضوعية عملية سريعة".