ميدفيديف يحفز قادة صناعة السلاح لتعزيز الإنتاج مستعينا ببرقية لستالين

تلى الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف نص برقية تهديد كتبها الديكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين تعود لعام 1941، وذلك بصوت عالٍ لقادة صناعة الأسلحة فى روسيا، في محاولة لتعزيز إنتاج الأسلحة المحلية.



ونشر ميدفيديف لقطات مصورة على الانترنت لنفسه، وهو يقرأ برقية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية من ستالين أثناء اجتماع مع لجنة وطنية للتسلح .



وكان ستالين قد كتب رسالة في عام 1941 إلى مصنع يطالبه بتسريع إنتاج أجزاء الدبابات قائلا إنه "إذا تبين خلال أيام قليلة، أنكم تنتهكون واجبكم تجاه الوطن، فسأبدأ في أن أوسعكم ضربا كالمجرمين".



وانتقل حينئذ ميدفيديف، الذي يتولى منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى مجموعة من قادة صناعة الأسلحة الروسية، قائلا: "أيها الزملاء، أريد منكم أن تنصتوا لي، وتتذكرون كلمات الجنرال".



وميدفيديف، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤيد قوي للغزو الروسي لأوكرانيا.



وتحدث العديد من وسائل الإعلام الروسية عن تصريحاته غير العادية وقراره للاقتباس من ستالين.



وبعد فترة وجيزة من نشره مقاطع مصورة، نشر ميدفيديف أيضا مقتطفات من مقابلة مع صحفيين روس، زعم فيها أن روسيا تخوض فعليا حربا ضد كل حلف شمال الأطلسي "الناتو".