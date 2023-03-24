بريطانيا والاتحاد الأوروبي يصادقان على اتفاق جديد بشأن أيرلندا الشمالية

وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقهما الجديد بشأن أيرلندا الشمالية اليوم الجمعة، ما يعد بانطلاق عملية تسكين آخر مسألة رئيسية شكلت صداعا للطرفين بعد خروج بريطانيا من التكتل.

والتقى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش في لندن لاعتماد ما يطلق عليه بإطار عمل ويندسور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن المسؤولين الاثنين في بيان مشترك.

ويأتي ذلك بعدما فاز رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذا الأسبوع في تصويت برلماني على آلية "ستورمونت بريك" التي تعطي السياسيين في أيرلندا الشمالية صلاحية وقف تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في بلادهم.

وتم التصويت لصالح الآلية الجديدة أول أمس الأربعاء بأغلبية 515 مقابل 29 صوتا، فيما رفض الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية التصويت لصالح هذه الآلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يعود إلى إدارة تقاسم السلطة بينما لا تزال هناك قضايا عالقة تتعلق بالبريكست.

ووافق الاتحاد الأوروبي رسميا على عناصر رئيسية للاتفاق يوم الأربعاء أيضا.

وقال جيمس كليفرلي في بيان، أوردته بلومبرج إن "من خلال الموافقة رسميا على إطار عمل ويندسور، فإننا نقدم التزامنا بشأن توفير الاستقرار واليقين لايرلندا الشمالية"، مضيفا أن "الإطار هو أفضل اتفاق بالنسبة لأيرلندا الشمالية حيث يحافظ على وضعها في الاتحاد مع حماية اتفاقية الجمعة العظيمة".