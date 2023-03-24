واشنطن تؤكد الاستمرار في تعزيز مساءلة نظام ميانمار العسكري على ما يرتكبه في حق شعبه

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، استمرار الولايات المتحدة في تعزيز مساءلة نظام ميانمار العسكري على ما يرتكبه من فظائع في حق شعبه.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، في معرض تعقيبه على أحدث العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخزانة في وقت سابق، إن هذه الإجراءات التي نتخذها اليوم تتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بدعم شعب ميانمار ومواصلة اتخاذ الإجراءات لحرمان النظام من الموارد التي يستخدمها لارتكاب هذه الفظائع.

وكانت وزارة الخزانة، أعلنت في وقت سابق إدراج شخصين وستة كيانات على صلة بنظام ميانمار العسكري، على قائمة العقوبات.