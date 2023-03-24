مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "بيت دجن" شرق مُحافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية، وبلدة "بيتا" بجنوب المحافظة.

وقال أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، إن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن.

وأضاف جبريل أن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في "بيتا"، وقد جرى علاجهم جميعا ميدانيًا.

وتندلع مواجهات أسبوعيًا في هاتين المنطقتين ضمن مناطق أخرى في "نابلس"، مع تنظيم المواطنين الفلسطينيين لمسيرات مُناهضة للتوسع الاستيطاني فيهما، وتُقابل هذه المسيرات دومًا بالقمع من قبل قوات الاحتلال التي تتدخل أيضًا لحماية المُستوطنين.