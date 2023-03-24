تختلف مواعيد الصلاة بجنوب سيناء عن باقي المحافظات المصرية، كما تختلف مواعيد الصلاة من مدينة لأخرى داخل المحافظة.

وقال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن مواعيد الصلاة بجنوب سيناء لا تختلف فقط على مستوى المحافظة، بل تختلف أيضًا من مدينة لأخرى، لكونها تقع في شمال شرق مصر، وبالتالي تقع على خطوط مختلفة عن باقي المحافظات، مؤكدًا أن مدينة طابا أول مدينة بالمحافظة تفطر، وأول مدينة تصوم، لكونها تقع على خط طول مختلف.

وأوضح، في تصريح اليوم الجمعة، أن موعد أذان المغرب بمدينة طابا في الساعة 5:54 مساءً، وفي مدينة شرم الشيخ يؤذن المغرب اليوم الساعة 5:56 مساءً، وتسبق شرم الشيخ مدينة القاهرة بنحو 13 دقيقة في أذان المغرب، بينما موعد أذان المغرب في مدينة سانت كاترين اليوم الساعة 5:58 مساءً.

وأشار إلى أن أذان المغرب في مدينة طور سيناء اليوم في تمام الساعة 5:59 مساءً، مؤكدًا أن عدد ساعات الصوم اليوم تبلغ 13:59 ساعة.