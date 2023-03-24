اجتماع يوناني إيطالي برتغالي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

يجتمع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع نظيرته الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيره البرتغالي، أنطونيو كوستا، صباح اليوم الجمعة، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، لبحث اتخاذ موقف منسق بشأن قضايا الحوكمة الاقتصادية.



وذكرت وكالة أنباء أثينا الرسمية أن الاجتماع الثلاثي كان مقررا، بناء على مبادرة ميتسوتاكيس، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.



وأضافت الوكالة أن ميتسوتاكيس أعرب عن اعتقاده بأن الحوكمة الاقتصادية قضية يجب أن يتم بحثها بشكل موسع على مستوى الزعماء الأوروبيين وليست فقط على مستوى "مجموعة اليورو"، وهي الهيئة غير الرسمية، المكونة من 20 وزيرا للمالية بمنطقة اليورو.



وخلال مأدبة عشاء، الليلة الماضية، ركز زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 على التجارة، بموجب الظروف الجيوسياسية الجديدة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.



ويجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي مجددا اليوم الجمعة لليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين وتركز على اقتصاد التكتل بعد الاضطرابات المالية التي هزت القطاع المصرفي العالمي.



وسينضم زعماء دول منطقة اليورو إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في بروكسل لبحث الوضع المالي في منطقة اليورو.



وتأتي المحادثات بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادات متكررة في سعر الفائدة في محاولة لخفض معدل التضخم والمخاوف بشأن الآثار المترتبة على الانهيار الأخير لبنك "كريدي سويس" السويسري.



ومن المقرر أن يحتل التضخم قمة جدول الأعمال، حيث لا تزال مستوياته، رغم تحسنها ، تقترب من مستويات قياسية.