إنجلترا تهزم إيطاليا بثنائية في مستهل مشوارها بتصفيات أمم أوروبا

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استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، بالفوز على نظيره الإيطالي 2/1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بالتصفيات.

وتقدم ديكلان رايس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 56 سجل ماتيو ريتيجي هدف إيطاليا الوحيد. وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفه منتخب مالطا 2/1.

وتقدم إليف إلماس للمنتخب المقدوني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف داركو كورلينوف الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 85 سجل يانيك يانكام هدف مالطا الوحيد.