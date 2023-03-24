قال ممثلو الادعاء في شتوتجارت اليوم الجمعة، إن ميشائيل بالفيج، مؤسس حركة التفكير الجانبي اليمينية الألمانية، يواجه اتهامات تتعلق بمحاولة الاحتيال وغسل الأموال وجرائم ضريبية.



وبالفيج الذي يبلغ 48 عاما، محتجزا منذ نحو تسعة أشهر. ورفض ناطق باسم مكتب النائب العام تقديم المزيد من التفاصيل، مستشهدا بشروط السرية على المسائل التي تتعلق بالضريبة. ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة بعد.



ورفض محامو بالفيج في الماضي كل المزاعم التي وُجهت لموكلهم.



ووفقا للمزاعم، حصل بالفيج على أكثر من مليون يورو (07ر1 مليون دولار) من عدة آلاف من مؤيدي "التفكير الجانبي 711" حيث خدع المانحين فيما يتعلق باستغلال الأموال.



ويقول ممثلو الادعاء إنه قام بتحويل أكثر من 500 ألف يورو (540 ألف دولار) لمصالحه.