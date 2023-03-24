فرنسا تسحب نحو 5 ملايين برميل من مخزوناتها من الوقود وسط احتدام أزمة الإضرابات

سحبت فرنسا ملايين البراميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية فى الوقت الذى يستمر فيه العمال فى إضراباتهم، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة، نقلا عن المصادر أن فرنسا سحبت منذ الأسبوع الماضى 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل أو مايعادل 77ر3 مليون برميل بالإضافة إلى 200 ألف متر مكعب أو ما يعادل 26ر1 مليون برميل من وقود الطائرات.

ورفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية التعليق على تلك الأنباء.

وأوضحت بلومبرج أن أنشطة الإضرابات مستمرة فى الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانىءالفرنسية.

ونقلت الوكالة عن شركة توتال القول إن حوالي 31 بالمئة من عمال المصافي الفرنسيين يشاركون فى الإضرابات.