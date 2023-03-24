 استطلاع رأي: أكثر من 79% من الروس يثقون في بوتين - بوابة الشروق
الجمعة 24 مارس 2023 3:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

استطلاع رأي: أكثر من 79% من الروس يثقون في بوتين

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 3:27 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 3:27 م

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز "دراسة الرأي العام لعموم روسيا" (فتسيوم)، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.3% من المواطنين.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 77% من المشاركين في الاستطلاع، يوافقون على عمل الرئيس الروسي، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

وتؤكد الدراسة أن 79.3% من الروس أعربوا عن ثقتهم المباشرة في الرئيس بوتين، بينما لم يوافق على ذلك 16.7% من المشاركين في الاستطلاع.

وقال 77% من المواطنين إنهم يوافقون على نشاط وعمل الرئيس الروسي، بينما أعرب 14.2% أعلن عن رفضهم لذلك.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2023 وشارك فيه 1.6 ألف شخص فوق سن 18 عاما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك