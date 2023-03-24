استطلاع رأي: أكثر من 79% من الروس يثقون في بوتين

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز "دراسة الرأي العام لعموم روسيا" (فتسيوم)، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.3% من المواطنين.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 77% من المشاركين في الاستطلاع، يوافقون على عمل الرئيس الروسي، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.
وتؤكد الدراسة أن 79.3% من الروس أعربوا عن ثقتهم المباشرة في الرئيس بوتين، بينما لم يوافق على ذلك 16.7% من المشاركين في الاستطلاع.
وقال 77% من المواطنين إنهم يوافقون على نشاط وعمل الرئيس الروسي، بينما أعرب 14.2% أعلن عن رفضهم لذلك.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2023 وشارك فيه 1.6 ألف شخص فوق سن 18 عاما.