استطلاع رأي: أكثر من 79% من الروس يثقون في بوتين

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مركز "دراسة الرأي العام لعموم روسيا" (فتسيوم)، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79.3% من المواطنين.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 77% من المشاركين في الاستطلاع، يوافقون على عمل الرئيس الروسي، بحسب قناة "أر تي عربية" الروسية.

وتؤكد الدراسة أن 79.3% من الروس أعربوا عن ثقتهم المباشرة في الرئيس بوتين، بينما لم يوافق على ذلك 16.7% من المشاركين في الاستطلاع.

وقال 77% من المواطنين إنهم يوافقون على نشاط وعمل الرئيس الروسي، بينما أعرب 14.2% أعلن عن رفضهم لذلك.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 13 إلى 19 فبراير 2023 وشارك فيه 1.6 ألف شخص فوق سن 18 عاما.