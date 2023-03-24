يسرا: يوسف شاهين وعادل إمام وزكي طلبوني للعمل معهم لأني كنت نجمة

قالت الفنانة يسرا، إنها تتعمد أن تساعد النجوم الشباب الذين يعملون معها في بداية مشوارهم الفني حتى يصبحوا نجوما كبارا.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج عاصمة الفنون على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية هدى كمال، أن مساعدة النجوم الشباب حق عليها، لأنها كما كانت تتمنى أن يمد إليها نجم كبير يده في بداية حياتها ليساعدها، فهي تحب أن ترى لنفسها بصمة في نجاح هؤلاء الشباب.

وأوضحت يسرا أن قضايا المرأة كثيرة، والقضايا العامة كثيرة جدا، لكنها لا تتحمس لقضية بعينها بل الأهم هو كيفية معالجة القضية، قد تكون هناك قضية مهمة لكنها متكوبة بشكل سيئ، فتصل للمشاهد بشكل غير صحيح.

وذكرت يسرا أن لها الفخر أن ينسب نجاحها للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، والزعيم عادل إمام، وأكدت أنها فنانة محظوظة، لأنها عملت مع عمالقة المجال، مثل نور الشريف وأحمد زكي، وكلهم لهم فضل في نجاحها، ورؤية الموضوع من نظرة ذكورية "كلام فارغ".

وأكدت أنهم ساعدوها ومنحوها فرصة العمل معهم لأنها كانت نجمة، ولو كانت ممثلة فاشلة لن يطلبها هؤلاء العظام للعمل معهم، ثم بعد ذلك طوروا من نجاحها، وأكبر دليل على أنك ممثل قوي هو أن تشارك في أعمال مع عمالقة المجال ثم تصل لتصبح أحد نجوم الصف الأول.