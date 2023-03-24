تعرف على أبرز الأرقام القياسية لكريستيانو رونالدو «عميد لاعبي العالم»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دوّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انفرد أمس الخميس بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم، اسمه في سجل الأرقام القياسية منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2002.

وفي ما يلي أبرز الأرقام القياسية الخاصة بالمهاجم البرتغالي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات في عالم الكرة المستديرة:

-أهدافه-

-أفضل هداف في تاريخ المنتخبات: 120 هدفًا

-أفضل هداف في تاريخ كأس أوروبا: 14 هدفًا

-أكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا: 140 (باستثناء الدور التمهيدي)

-أكثر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا: 17 موسم 2013-2014

-أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية: 7

-أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني: 450

-اللاعب الوحيد الفائز بلقب الهداف في ثلاث من البطولات الخمس الكبرى: إنجلترا (2008) وإسبانيا (2011 و2014 و2015) وإيطاليا (2021).

-اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفاً واحداً على الأقل في 10 نهائيات متتالية في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده.

-اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفاً واحداً على الأقل في خمس نسخ من كأس العالم.

-اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفاً واحداً على الأقل في خمس نسخ لكأس أوروبا.

-مشاركاته-

-أكثر لاعب خوضاً للمباريات في مسابقات الأندية الأوروبية: 197

-أكثر لاعب خوضاً للمباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا: 183

-أكثر لاعب خوضاً للمباريات مع المنتخب الوطني: 197

-أكثر لاعب خوضاً لكأس أوروبا: 5 (يتساوى مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس الذي لم يلعب أي مباراة عامي 2000 و2016)

- أكثر لاعب خوضاً للمباريات في كأس أوروبا: 25

-انجازاته-

-اللاعب الوحيد الفائز بلقب أفضل لاعب في ثلاث من البطولات الخمس الكبرى: إنكلترا (2007 و2008)، إسبانيا (2012 و2013 و2014 و2016) إيطاليا (2019).

-فاز بالكرة الذهبية خمس مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017)

-نال الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا 4 مرات (2008 و2011 و2014 و2015).