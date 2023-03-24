أمريكا تفرض قيودا على طائرة يستخدمها رئيس بيلاروسيا وأسرته

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أكدت الولايات المتحدة، مواصلة تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا والتواطؤ في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أعلن اليوم الجمعة فرض قيود على تأشيرات دخول 14 مسؤولا في النظام البيلاروسي".

وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية، أدرجت على قائمة العقوبات 12 شخصًا وحددت الطائرة التي يستخدمها لوكاشينكو نفسه وأفراد أسرته والأشخاص المقربين في الرحلات الخارجية "ممتلكات محظورة".