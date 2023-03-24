رئيس نقابة السكك الحديدية في ألمانيا يدافع عن إضراب قطاع النقل

دافع رئيس نقابة السكك الحديدية الألمانية، مارتن بيركيرت، عن إضراب منتظر، من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق الكثير من قطاع النقل في البلاد الأسبوع المقبل.

وقال رئيس "اتحاد السكك الحديدية والنقل" (إي.في.جي) لقناة "دويتشلاند فونك" الإذاعية الوطنية قبل الإضراب، الذي يستمر يوما واحدا والمقرر تنظيمه يوم الاثنين المقبل "لا، نحن لن نذهب بعيدا للغاية".

وأضاف بيركيرت "إنه لأمر تاريخي أن يكون لدينا الزخم، في نفس الوقت، الذي نجري فيه محادثات صعبة بشأن الأجور".

وتابع: "إننا نعرف أننا بالطبع سنؤثر على الكثير من المسافرين، لكن النقابات ليس لديها أي خيار آخر في الوقت الحالي".

وأعرب بيركيرت عن أمله في أن يتعلم أصحاب الأعمال درسا من الإضراب ويطرحون عرضا جادا على الطاولة.

وتستعد ألمانيا لاضطرابات واسعة في حركة النقل تشمل أجزاء كثيرة من البلاد يوم الاثنين المقبل، بعد أن دعت نقابتان إلى تنظيم إضراب على مدار يوم للمطالبة بزيادة الأجور في القطاع.

وأعلنت نقابتا "إي في جي" و"فيردي" العماليتان أمس الخميس تنظيم إضراب مشترك، يأتي بعد إضرابات سابقة عديدة ضربت كل قطاعات الاقتصاد الألماني في الأشهر القليلة الماضية.

كما ستتأثر تقريبا كل المطارات والممرات المائية والموانئ وخدمات السكك الحديد في ألمانيا بالإضراب يوم الاثنين المقبل.

وسيعلق مطار ميونخ العمليات الاعتيادية يومي الأحد والاثنين المقبلين، ما يؤثر على حركة الركاب والشحن.