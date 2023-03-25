أوس أوس: أتمنى تشكيل ثنائية عادل إمام وسعيد صالح مع علي ربيع

قال الفنان محمد أسامة «أوس أوس»، إنه يتمنى تشكيل ثنائية مع الفنان علي ربيع، تشبه ثنائية الفنان عادل إمام والراحل سعيد صالح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنهما يمتلكان القدرة على الوصول لذلك، موضحا أنهما يتعاونان حاليا في فيلم جديد (بعد الشر) وسيُطرح في موسم عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن هذا الفيلم هو أول عمل سينمائي يجمع بينهما، مشيرا إلى أنه أخَّر هذه الخطوة لحين الوصول إلى عمل جيد يُظهر قدراتهما سويا.

وسُئل أوس أوس عن ثنائي في جيلهما يُمكن أن يُشكل ثنائية عادل إمام وسعيد وصالح، فأجاب قائلا: «مش هقدر أنا اللي أختار.. الحاجات دي بعد أعمال كتير.. ويتشاف شغل كتير للناس مع بعض».

ولفت إلى أن جيل مسرح مصر لم يعمل سويا خارج المسرح بشكل كبير، موضحا أن هناك كيمياء تشكلت بينهم منذ فترة طويلة لكن لا يمكن الحكم عمن يكمنهما أن يُشكلا هذه الثنائية.