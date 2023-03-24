يسرا عن حضورها حفل زفاف بعد جنازة سمير غانم: مشاعري صادقة في الحالتين

تحدثت الفنانة يسرا عن الانتقادات التي تعرضت لها بعد حضورها حفل زفاف، بعد جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وقالت يسرا خلال استضافتها في أحد البرامج: أي حد حزنت عليه من قلبي، وأي حد فرحت له من قلبي، وكل يوم عندك وفاة وفرح هتعيش إزاي، والموضوع بيتحسب معاكي وضدك.

وأضافت: اتعلمت حاجة من الدنيا.. وهي عمرك ما هترضي العالم سواء قمتي بواجبك، أو مقمتيش بواجبك، يمكن لما روحت الفرح كان علشان أنسى الحزن.

وأكملت يسرا: العريس والعروسة زي ولادي، وعلاقتي بالعيلتين سواء في الفرح أو الجنازة مهمة، وسمير غانم حبيب قلبي، مفيش شك إني بحبه، وكنت طالعة من جنازته وبكلم دلال عبد العزيز، وعلى طول كنت بسأل عليها، وقلت لها رايحة فرح، لكن الناس نفسها تشوفلك الغلط.

وفيما يتعلق بالخلاف الناشب بين المخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية هالة سرحان، أوضحت أنها تربطها صداقة بالطرفين، مشيدة بتجاوزهما الخلاف وعودة العلاقات مجددًا، قائلة: «بعض الأحيان تتطلب اتخاذ موقف صارم.. وما كان بينهم سوء تفاهم خلق حالة من التشويش والضبابية بينهما، والحمد لله إنه خلاص».