حملات نظافة مكبرة وتحصين 230 رأس ماشية بمدينة سنورس بالفيوم

صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بأنه تم أمس تنفيذ حملة نظافة مكبرة رفعت تجمعات للقمامة والأتربة من شوارع وطرق المدينة، بالإضافة إلى حملات مكثفة بعدد من طرق المركز، أسفرت عن رفع 245 طن قمامة و6 أطنان أتربة ومخلفات من المدينة والقرى.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتحصين الماشية بقرية منشأة طنطاوي، عن طريق الإدارة البيطرية بسنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية، وتم تحصين 230 رأس ماشية، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملات صيانة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات بأنحاء المركز، حيث تمت صيانة الإنارة بعدد من شوارع وطرق مدينة سنورس وقريتي سنهور البحرية ونقاليفة.