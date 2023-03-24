 رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء ينظمون حفل إفطار جماعي لذوي الهمم - بوابة الشروق
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رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء ينظمون حفل إفطار جماعي لذوي الهمم

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 8:51 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 8:52 م

نظم رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء بالتعاون مع مركز التنمية الشبابية، اليوم الجمعة، حفل إفطار جماعي لشباب وأطفال قادرون باختلاف، بمركز شباب طور سيناء.

جاء ذلك بحضور مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وإبراهيم السامولي، مسئول قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة، ومحمود سرور نائب رئيس رواد المحافظات الحدودية بالجمهورية، وأحمد نشأت، رئيس رواد المحافظات الحدودية بجنوب سيناء، وبعض مشايخ الأوقاف، وشباب رواد المحافظة الحدودية بجنوب سيناء.

وأعرب رئيس مدينة الطور، عن سعادته بمشاركة أطفال وشباب قادرون باختلاف إفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنه حريص على دعم أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، وعقد لقاءات دورية معهم للاستماع لمطالبهم.

وأوضح محمود سرور نائب رئيس رواد المحافظات الحدودية بالجمهورية، أن الحقل تضمن إفطار جماعي وفقرات فنية؛ بهدف رسم البسمة على وجوههم، وتنمية الإبداع والابتكار لديهم.

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