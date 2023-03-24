أكد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، ضرورة فرض الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، منوها بأن الدولة بذلت مساعي متعددة في هذا الأمر، ولكن نحتاج للمزيد من أجل "ردع تجار الأزمات".

وقال إن الإقبال على الشراء في شهر رمضان المبارك يكون في أعلى مستوياته؛ لتزايد معدل الاستهلاك للمواطنين خلاله، وهو ما يدفع عدد من التجار لاستغلال هذا الأمر، مما يتطلب تكثيف حملات الرقابة وفرض القانون على المخالفين.

ولفت إلى انخفاض أسعار الدواجن ليصل سعر كيلو الدواجن في المزرعة إلى 67 جنيها، ويتم بيعه للمستهلك بـ73 و74 جنيها، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض لم تكن كبيرة ولكن حدوثها في أول أيام رمضان مؤشر خير على استمرار الاستقرار في سوق الدواجن.

وتابع أن أول أيام رمضان عهدنا أن نجد خلاله ارتفاعات كبيرة، ولكن تحركات الدولة الإيجابية بهذا الشأن كان له دور في عدم حدوث ذلك، موضحا أنها استوردت 25 ألف طن من الدواجن لضخها بالسوق.