 غدا.. البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات ويستعد للبدء بإجراءات تمرير الموازنة - بوابة الشروق
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غدا.. البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات ويستعد للبدء بإجراءات تمرير الموازنة

بغداد - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 2:21 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 2:21 م

حدد البرلمان العراقي، غدا السبت، موعدا لعقد جلسة جديدة للتصويت على قانون الانتخابات بالبلاد، موضحا أن المالية النيابية تعمل على الانتهاء سريعا من إجراءات تمرير مسودة موازنة الثلاث سنوات.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي -وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية العراقية، اليوم الجمعة- أن الجلسة ستتضمن أيضا التصويت على التعديل الثالث لانتخابات مجالس المحافظات، مضيفة أنه سيتم التصويت على مدى قناعة المجلس بأجوبة مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

وأوضحت الدائرة، أن اللجنة المالية بالبرلمان عازمة على الانتهاء من الموازنة سريعا، مؤكدة أنه سيتم إدراجها على جدول أعمال المجلس في الجلسات المقبلة.

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