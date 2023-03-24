 تحرير 22 محضرا خلال حملة على مخابز سمالوط في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 22 محضرا خلال حملة على مخابز سمالوط في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 4:19 م

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن إدارة تموين مركز سمالوط، بقيادة محمود عبد الرحمن مدير الإدارة، تمكنت اليوم، من شن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين، على دائرة المدينة والقرى، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة لمخابز بمدينة وقرى سمالوط.

وشدد يوسف على تكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية، وانضباط أسعار السلع الغذائية بعدد من المنافذ، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان والأسواق، والبيع بأسعار مناسبة.


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