رئيسة الحكومة التونسية ترأس مجلس وزاري حول ملف الهجرة

ترأست نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، جلسة عمل وزارية خصّصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الجالية الإفريقية المقيمة بتونس.

وبحسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، فإن المجلس كلف وزارتي الداخلية والشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإعداد خارطة طريق لتنفيذ مشروعي التأشيرة الإلكترونية وشهادة الإقامة البيومترية، تيسيرًا للإجراءات الإدارية لا سيما المتعلقة بالسفر.

وتناول المجلس طبيعة البلاغات التي يتم تلقيها على الرقم الأخضر لكل وزارة معنية، والموضوع على ذمة الأفارقة من جنوب الصحراء المقيمين في تونس وتفاعل مختلف الوزارات لتوجيههم والمعالجة اللحظية للإشكاليات التي تواجههم.

واستعرضت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص روضة العبيدي، واقع وخصائص حالات الاتجار بالأشخاص المسجلة بتونس لا سيما بالتزامن مع تطور تدفقات المهاجرين غير الشرعيين على البلاد في الفترة 2010 و2022، مؤكدةً على أن الدولة التونسية تقدم الدعم غير المشروط لضحايا الاتجار مهما كانت أصولهم ووضعهم، مع احترام سلامتهم الجسدية والنفسية وضمان سرية وحماية بياناتهم الشخصية.

كما تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير، أبرز التظاهرات الثقافية والرياضية التي نظمت من أجل الطلبة الأجانب من إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون إحداث الوكالة التونسية للإعلام والتوجيه والخدمات الموجهة إلى الطلبة الأجانب.

في ذات السياق، استعرض وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، أبرز التظاهرات الرياضية والشبابية التي ستنظمها الوزارة بمشاركة الشباب من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بتونس، معلنًا في ذات السياق، تنظيم النسخة الثانية من الألعاب الإفريقية الشاطئية، التي ستحتضنها مدينة الحمامات الفترة المقبلة.

من جانب آخر، تطرق المجلس إلى تزايد عمليات اجتياز الحدود خلال السنوات الأخيرة وتطور أعداد قوارب الهجرة، مستعرضًا في هذا الصدد، المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وحدات الحرس البحري وجيش البحر من أجل تأمين عمليات الإنقاذ في عرض البحر.