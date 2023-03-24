مدينة فرانكفورت تلغي إقامة حفل موسيقي لروجر ووترز بسبب معاداة السامية

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بينما تسمح مدينة ميونخ الآن بإقامة حفل موسيقي لروجر ووترز، مؤسس فريق بينك فلويد الموسيقي الإنجليزي، تستمر مدينة فرانكفورت في مسار المواجهة وترفض السماح له بإقامة حفل فيها مع فريقه.

أكدت شركة المعرض التجاري اليوم الجمعة في فرانكفورت أن خطاب الإخطار بعدم إقامة الحفل تم إرساله إلى منظم الجولة.

كان الموسيقي روجر ووترز تعرض لانتقادات بسبب ادعاءات عن معاداة السامية.

أمر قاضي المدينة وسلطات ولاية هيسن المعرض التجاري، الذي يؤجر قاعة الاحتفالات بإلغاء العقد مع منظم الحفل الموسيقي.

ونظرا لأن القائمين على المعرض كان عليهم أولا الموافقة على خطاب الإلغاء، فقد تم تأخير هذه الخطوة في البداية.

كان ووترز أعلن بالفعل عن اتخاذ إجراء قانوني، مبينا أنه يتذرع بحرية التعبير ، كما أنه ليس معاديا للسامية، حسب قوله.

من ناحية أخرى، قرر مجلس مدينة ميونخ يوم الاربعاء الماضي حظر الحفل الموسيقي لروجرز المقرر إقامته يوم الحادي والعشرين من مايو المقبل في صالة الأولمبياد بالمدينة.

وجاء في القرار أنه لأسباب قانونية لا يمكن إنهاء العقد الذي أبرمه منظم الحفل بشكل غير عادي.

وقال منظم الحفل، وهي شركة سكوربيو لإنتاج الحفلات الموسيقية في هامبورج، إنهم فقط أحيطوا علما بالقرار.

كان حجز التذاكر للحفل الموسيقية الذي يقام يوم 28 مايو ما يزال ممكنا اليوم الجمعة في قاعة الاحتفالات بمدينة فرانكفورت.