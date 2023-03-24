تونس تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية في المخابز مع دخول شهر رمضان

بدأت السلطات في تونس تطبيق قرار حظر استخدام أكياس البلاستيك في المخابز، في خطوة للحد من التلوث الضار للبيئة والصحة.



وبدأ سريان القرار منذ أمس الخميس، في العاصمة والمناطق المحيطة بها، بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الذي يشهد زيادة في استهلاك الخبز في تونس.



وتعد تونس من بين الدول الأكثر استخداما للأكياس البلاستيكية، والأكثر تضررا بيئيا من النفايات البلاستيكية، في منطقة حوض المتوسط.



ويتضمن القرار الذي وقعته وزارة البيئة، بعد إمضاء اتفاق بالشراكة مع الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية، عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية للمخالفين.



وامتنعت أغلب المخابز منذ أمس الخميس، عن استخدام الأكياس، ولكن الغرفة الوطنية الممثلة انتقدت قرار السلطات لأنه لم يوفر حلا بديلا.



وليس واضحا ما إذا كانت المخابز في باقي ولايات الجمهورية ستلتزم بقرار وزارة البيئة.



وكشفت نتائج دراسة أعدتها الوزارة في 2021 عن انتشار حوالي 9.5 كيلوجرام من النفايات البلاستيكية على كل واحد كيلومتر على امتداد السواحل التونسية.



ووفق دراسة تعود إلى عام 2018 يجري تحويل 30 ألف طن من البلاستيك سنويا لإنتاج أكياس بلاستيكية بينما يتم بيع نحو 4.5 مليار كيس مصنع من البلاستيك من بينها 3 مليارات كيس مصنع محليا و1.2 مليار مورد.



وتعمل تونس ضمن برامج مدعمة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي للحد من التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية كما أقرت سنة 2023 "سنة النظافة".